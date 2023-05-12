У Підмосков’ї триває “репетиція Майдану” — палає гора шин

https://racurs.ua/ua/n182939-u-pidmoskov-yi-tryvaie-repetyciya-maydanu-palaie-gora-shyn-video.html

Ракурс

Пожежа у підмосковному Дзержинскому вже перекинулася на сусідню будівлю. 12 травня на території промислової зони у московській області рф загорілася велика гора автомобільних шин. Рятувальники намагаються гасити пожежу з гелікоптера.

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