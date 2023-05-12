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Ракурс
У Підмосков’ї триває “репетиція Майдану” — палає гора шин

У Підмосков’ї триває «репетиція Майдану» — палає гора шин (ВІДЕО)

12 тра 2023, 11:58
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Пожежа у підмосковному Дзержинскому вже перекинулася на сусідню будівлю. 12 травня на території промислової зони у московській області рф загорілася велика гора автомобільних шин. Рятувальники намагаються гасити пожежу з гелікоптера.


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Джерело: Ракурс


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