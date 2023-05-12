Залужный посетил свадьбу военного и расписал молодоженов

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Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, завітав на розпис до 27-річного військовослужбовця Максима Алєксєєва, який у цивільному житті був фотографом, та його дружини 23-річної Катерини Поліщук.

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Ми дійшли до цього, дочекались: ми створили сімʼю. Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших, а тепер і для нашої сімʼї. Тому дуже-дуже вдячні Валерію Залужному за те, що погодились і зробили цей момент по-справжньому неймовірним, — написав Максим у Фейсбук.

Запросити Головнокомандувача на весілля було складно. Максим також пояснив, що весілля відбулося раніше, ніж про це написали у соцмережах — тому українці дарма поєднують цю подію з конференцією НАТО, на якій Залужний не був присутній через складну ситуацію на фронті.

Одразу скажу — це не вчора було і до конференцію НАТО це не має жодного відношення. Бо багато ЗМІ вже показало новину, а в коментарях вже розігнали зраду, що він не виступив на конференції через весілля, — каже чоловік.

Після розпису Максим продовжує службу та мріє «дожити до перемоги».