Санкции в отношении владельцев «Запорожстали» ввел президент Зеленский

https://racurs.ua/n182956-sankcii-v-otnoshenii-vladelcev-zaporojstali-vvel-prezident.html

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Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 41 людини і 28 компаній, за допомогою яких росія зберігала контроль над українським підприємством «Запоріжсталь».

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Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Запускаємо конфіскацію російської частки комбінату «Запоріжсталь», — написав президент у своїх соцмережах.

У санкційному пакеті щодо «Запоріжсталі» є обмежувальні заходи на 41 особу — 13 фізичних та 28 юридичних. З їхньою допомогою яких росія зберігала контроль над підприємством, шкодила економіці України

Запускаємо процедуру конфіскації російської частки — вона працюватиме для України й українців, — повідомив президент.

На сайті Офісу президента цих указів поки немає.

Історія питання

На початку 2010-х років власники заводу Едуард Шифрін та Алекс Шнайдер вирішили його продати. Найвигіднішою стала пропозиція групи російських інвесторів через державний «Зовнішекономбанк» запропонували власникам «Запоріжсталі» 1,7 млрд дол., чим завадили Рінату Ахметову викупити «Запоріжсталь» (він навіть вніс завдаток за завод).

За оцінками аналітиків сума 1,7 млрд дол. перевищує наявну вартість заводу.

1 серпня 2016 року зі складу ПАТ «Запоріжсталь» виведені три ремонтні цехи — механічний, ливарний і цех металоконструкцій. Вони утворили окремий завод — Запорізький ливарно-механічний завод (ТОВ «ЗЛМЗ»).

У травні 2017 року завод опинився у центрі розслідування журналістів Wall Street Journal, коли їм вдалось відстежити шлях грошей від російського «Зовнішекономбанку» до будівельного проекту бізнес-партнера Президента США Дональда Трампа зі зведення готелю та «Башти Трампа» в Торонто, Канада.

Коли Шнайдер отримав близько 850 млн дол. за свою долю в «Запоріжсталі» від неназваного інвестора, частина отриманих грошей, на думку журналістів, була скерована на фінансування проєкту в Торонто. Участь Дональда Трампа, на той час — приватного підприємця, в проєкті була обмежена ліцензуванням власного бренду.

З 1 червня 2017 року зі складу ПАТ «Запоріжсталь» виведені ще три цехи ЦРМО-1, ЦРМО-2 (цехи ремонту металургійного обладнання) і ЦРЕМЦ (цех ремонту електрообладнання металургійних цехів) — вони увійшли до складу існуючого підприємства — ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» зі штаб-квартирою в Маріуполі.

Офіційно 49% акцій «Запоріжсталі» належить «Метінвест Холдингу». Підприємство працює в тісній кооперації з виробником коксу «Запоріжкокс» і виробником вогнетривів «Запоріжвогнетрив», які контролюються «Метінвест Холдингом».