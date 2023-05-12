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Ракурс
Верховный суд признал, что хранение огнестрельного оружия, если оно связано с защитой страны, не является уголовным преступлением

Верховный суд признал, что хранение огнестрельного оружия, если оно связано с защитой страны, не является уголовным преступлением

12 мая 2023, 21:37
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Верховний суд 12 травня повідомив, що скасував вирок волонтеру у справі про незаконне зберігання зброї, який допомагав київській територіальній обороні у перші місяці повномасштабного вторгнення.


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Зброю та боєприпаси він отримав від військових. Судді наголосили, що ці дії можна розцінювати як крайню необхідність, що не є кримінальним правопорушенням.

Іншими словами, Верховний суд визнав, що зберігання вогнепальної зброї, якщо вона пов’язана із захистом країни, не є кримінальним злочином.

Верховний суд скасував вироки судів першої та апеляційної інстанцій, якими особа була засуджена за незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами до реального позбавлення волі.

Таке рішення суд прийняв у зв’язку з тим, що суди першої та апеляційної інстанцій не перевірили й не надали належної оцінки доводам обвинуваченого про те, що він, будучи волонтером, працював на забезпечення сил територіальної оборони Збройних сил України, отримав зброю і боєприпаси від військових у лютому — березні 2022 року з метою відсічі збройній агресії російської федерації. ВС наголосив, що в разі підтвердження таких заяв ці дії особи слід розцінювати як крайню необхідність, що відповідно до ч. 1 ст. 39 КК України не є кримінальним правопорушенням, — йдеться у повідомленні ВСУ.

Источник: Ракурс


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