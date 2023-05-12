Верховный суд признал, что хранение огнестрельного оружия, если оно связано с защитой страны, не является уголовным преступлением

https://racurs.ua/n182970-verhovnyy-sud-priznal-chto-hranenie-ognestrelnogo-orujiya-esli-ono-svyazano-s-zaschitoy-strany.html

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Верховний суд 12 травня повідомив, що скасував вирок волонтеру у справі про незаконне зберігання зброї, який допомагав київській територіальній обороні у перші місяці повномасштабного вторгнення.

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Зброю та боєприпаси він отримав від військових. Судді наголосили, що ці дії можна розцінювати як крайню необхідність, що не є кримінальним правопорушенням.

Іншими словами, Верховний суд визнав, що зберігання вогнепальної зброї, якщо вона пов’язана із захистом країни, не є кримінальним злочином.

Верховний суд скасував вироки судів першої та апеляційної інстанцій, якими особа була засуджена за незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами до реального позбавлення волі.