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Система Patriot под Киевом перехватила "Кинжал" во время атаки на нее - CNN
Система Patriot под Киевом перехватила «Кинжал» во время атаки на нее — CNNhttps://racurs.ua/n182977-sistema-patriot-pod-kievom-perehvatila-kinjal-vo-vremya-ataki-na-nee-cnn.htmlРакурс
У США кажуть, що збитою над Києвом ракетою «Кинджал» росіяни намагалися знищити зенітно-ракетний комплекс Patriot («Петріот»).
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Про це повідомили CNN два американські чиновники, знайомі з питанням.
Атака не вдалася, і натомість Patriot сам перехопив «Кинджал».
Офіційні особи США вважають, що росіяни вловили сигнали, що походять від «Патріота», що дозволило їм націлити «Кинджал». Після цього, українські ППО випустили кілька ракет з «Патріота» під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, — йдеться у матеріалі.
Patriot має потужний радар для виявлення цілей. Але його випромінювання також дозволяє противнику виявити батарею «Петріот» та визначити її місцеперебування.
Велика батарея «Петріот» є стаціонарною системою, що дозволяє російським ракетам згодом націлюватися на її місцезнаходження, — йдеться в матеріалі.
За словами офіційних осіб, є способи певною мірою замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли з’ясувати приблизне місцеперебування Patriot, дислокованого за межами Києва.
Перехоплення відбулося в ніч на 4 травня.
Зазначимо, що у росії перехоплення «Кинджала» офіційно не підтверджували, а джерела державних пропагандистських інформагентств спростовували знищення гіперзвукової ракети.
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