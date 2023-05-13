Система Patriot под Киевом перехватила "Кинжал" во время атаки на нее - CNN

https://racurs.ua/n182977-sistema-patriot-pod-kievom-perehvatila-kinjal-vo-vremya-ataki-na-nee-cnn.html

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У США кажуть, що збитою над Києвом ракетою «Кинджал» росіяни намагалися знищити зенітно-ракетний комплекс Patriot («Петріот»).

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Про це повідомили CNN два американські чиновники, знайомі з питанням.

Атака не вдалася, і натомість Patriot сам перехопив «Кинджал».

Офіційні особи США вважають, що росіяни вловили сигнали, що походять від «Патріота», що дозволило їм націлити «Кинджал». Після цього, українські ППО випустили кілька ракет з «Патріота» під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, — йдеться у матеріалі.

Patriot має потужний радар для виявлення цілей. Але його випромінювання також дозволяє противнику виявити батарею «Петріот» та визначити її місцеперебування.

Велика батарея «Петріот» є стаціонарною системою, що дозволяє російським ракетам згодом націлюватися на її місцезнаходження, — йдеться в матеріалі.

За словами офіційних осіб, є способи певною мірою замаскувати ці сигнали, але російські військові, очевидно, змогли з’ясувати приблизне місцеперебування Patriot, дислокованого за межами Києва.

Перехоплення відбулося в ніч на 4 травня.

Зазначимо, що у росії перехоплення «Кинджала» офіційно не підтверджували, а джерела державних пропагандистських інформагентств спростовували знищення гіперзвукової ракети.