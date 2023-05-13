Залужный вспомнил, что довело его до слез с начала российского вторжения

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав, що довело його до сліз з початку російського вторгнення.

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Я, по-перше, нормальна людина з абсолютно нормальним серцем, і те, що емоції на обличчі і в моїй поведінці не видають людського болю, ще нічого не означає. Серце відчуває це дуже-дуже боляче. Я людина. Одного разу я плакав, — розповів головнокомандувач Збройних сил України в інтерв’ю Дмитру Комарову «Рік. За лаштунками».

Залужний розповів, що йому важко стирати у пам’яті телефону номери загиблих знайомих та товаришів.

З цими записами нічого не можна зробити. Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, ймовірно, зроблю це, щоб назавжди видалити цю людину зі свого телефону, але видалити її зі своєї пам’яті буде неможливо.

На запитання, чи доводилося йому плакати, Залужний відповів:

Як головнокомандувач, я не хочу визнавати жодних недоліків, але я людина. Одного разу я плакала, коли мама шукала сина. Він був пілотом гелікоптера, летів до Маріуполя. Навіть у той момент, коли я з нею листувався, у мене була надія, що все-таки він живий і все буде добре. І в один момент мені сказали, що він помер, його вже немає.

Залужний зазначив, що коли йому довелося говорити з матір’ю про загибель бійця, йому «не вистачило сил».

Він відмовився назвати прізвище захисника та зазначив, що всі загиблі воїни заслуговують на шану та визнання.

Головком додав, що дуже важко переживає українські втрати.

Залужний вважає, що стратегічною метою РФ на початку вторгнення в Україну було знищення української державності:

Вони розраховували, що прийдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх хлібом-сіллю, і на цьому закінчилося. українська держава. Але українці почали чинити опір, українці почали захищатися. Поки що вони їдуть сюди з російської федерації, щоб свідомо вбивати українців. Суть цієї війни полягає в тому, що якщо ми зараз не знищимо цього ворога, ми будемо знищені, тому що вони прийшли свідомо, — розповів головком ЗСУ.

Він також підкреслив, що росіяни збираються вбивати українців, попри те, що вони несуть «шалені» втрати на полі бою в Україні.

Залужний також зазначив, що втрати, яких зазнали російські окупанти, зупинили б будь-яку країну, але, мабуть, людське життя в росії нічого не варте.

Вони діють як орда. Навіть виходячи з того, що ми бачимо з їхніх втрат, просто подивіться на те, що залишилося на полі бою. Такі втрати зупинили б будь-яку країну від подальших дій. Будь-яка країна була б зупинена. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили Радянський Союз на коліна. Зараз кількість втрат РФ значно більша. І вона їх не зупиняє. Висновок один: найдешевше в цій країні — це людське життя. Це найдешевше. У нас, навпаки, найдорожче".

Залужний вважає, що в України важкий і довгий шлях до перемоги.

Він додав, що зараз Україну тримають люди. Він називає український народ «феноменом» і вважає, що тільки на нього тримається держава.

Головнокомандувач визнав, що Україна втратила багато професійних військових: «Ми втратили в цей момент дуже багато людей, кадрових командирів. Тому що війну починають військовослужбовці, а закінчують вчителі, інженери, бухгалтерія — це те, що зараз відбувається».

Залужний зазначив, що основою перемоги буде не лише героїзм українців, а й використання передових технологій, ефективнішої техніки: «Але поки що все тримається на плечах простих людей. Усі перемоги, які були, вони здобуті життями наших українців, які поклали свої життя, визволяючи Херсон, визволяючи Чернігівську, Сумську, Київську та Київську області».