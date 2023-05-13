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Ракурс
В Луганске прилетело по бывшему зданию академии МВД, где могли базироваться военные рф

В Луганске прилетело по бывшему зданию академии МВД, где могли базироваться военные рф (ВИДЕО)

13 мая 2023, 11:38
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Росзмі пишуть, що в тимчасово окупованому Луганську уранці 13 травня прилетіло по колишній будівлі академії внутрішніх справ. З 2015 року там базувалися військові рф.


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Попередньо, там можуть бути ліквідовані та поранені. Інформація уточнюється

Источник: Ракурс


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