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В Луганске прилетело по бывшему зданию академии МВД, где могли базироваться военные рф
В Луганске прилетело по бывшему зданию академии МВД, где могли базироваться военные рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182984-v-luganske-priletelo-po-byvshemu-zdaniu-akademii-mvd-gde-mogli-bazirovatsya-voennye-rf-video.htmlРакурс
Росзмі пишуть, що в тимчасово окупованому Луганську уранці 13 травня прилетіло по колишній будівлі академії внутрішніх справ. З 2015 року там базувалися військові рф.
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Попередньо, там можуть бути ліквідовані та поранені. Інформація уточнюється
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