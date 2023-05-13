Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Луганську прилетіло по колишній будівлі академії МВС, де могли базуватися військові рф

У Луганську прилетіло по колишній будівлі академії МВС, де могли базуватися військові рф (ВІДЕО)

13 тра 2023, 11:38
999

Росзмі пишуть, що в тимчасово окупованому Луганську уранці 13 травня прилетіло по колишній будівлі академії внутрішніх справ. З 2015 року там базувалися військові рф.


.

Попередньо, там можуть бути ліквідовані та поранені. Інформація уточнюється

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів