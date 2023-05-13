У Луганську прилетіло по колишній будівлі академії МВС, де могли базуватися військові рф

https://racurs.ua/ua/n182984-u-lugansku-pryletilo-po-kolyshniy-budivli-akademiyi-mvs-de-mogly-bazuvatysya-viyskovi-rf.html

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Росзмі пишуть, що в тимчасово окупованому Луганську уранці 13 травня прилетіло по колишній будівлі академії внутрішніх справ. З 2015 року там базувалися військові рф.

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Попередньо, там можуть бути ліквідовані та поранені. Інформація уточнюється