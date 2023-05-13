Ракурсhttps://racurs.ua/
У Луганську прилетіло по колишній будівлі академії МВС, де могли базуватися військові рф
У Луганську прилетіло по колишній будівлі академії МВС, де могли базуватися військові рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182984-u-lugansku-pryletilo-po-kolyshniy-budivli-akademiyi-mvs-de-mogly-bazuvatysya-viyskovi-rf.htmlРакурс
Росзмі пишуть, що в тимчасово окупованому Луганську уранці 13 травня прилетіло по колишній будівлі академії внутрішніх справ. З 2015 року там базувалися військові рф.
.
Попередньо, там можуть бути ліквідовані та поранені. Інформація уточнюється
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...