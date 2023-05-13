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Мощный пожар вспыхнул в центре москвы. Фото:
Мощный пожар вспыхнул в центре москвы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182997-moschnyy-pojar-vspyhnul-v-centre-moskvy-video.htmlРакурс
Нова потужна пожежа спалахнула в москві у суботу, 13 травня.
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У центрі російської столиці загорівся готель «Інтерконтиненталь», який розташований га вулиці тверській. Всю вулицю затягло чорним димом. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси Baza та 112.
Пожежа в готелі «Інтерконтиненталь». тверська в диму. Пожежні прямують на місце, — пише один із пабліків.
Наразі причини загоряння не повідомляють. Деякі інші медіа зазначають, що сталася пожежа на будівництві поряд із готелем.
Нагадаємо, 12 травня сталася масштабна пожежа у підмосковному Дзержинскому — на території промислової зони у московській області рф загорілася велика гора автомобільних шин. Рятувальники намагалися гасити пожежу з гелікоптера.
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