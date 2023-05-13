Страны G7 решили увеличить помощь Украине. Фото:

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Обсяг зобов’язань щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік та початок 2024 року зріс до 44 млрд дол.

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Саме збільшення цих зобов’язань, про яке домовилися країни «Великої сімки» та їх партнери, допомогло затвердити чотирирічну програму Міжнародного валютного фонду для України на суму 15,6 млрд дол., яка покликана допомогти задовольнити нагальні потреби України у фінансуванні. Про це йдеться в комюніке зустрічі міністрів фінансів G7 та керівників центральних банків у Ніїґата в Японії.

У заяві йдеться, що ця фінансова підтримка допоможе функціонувати українському уряду, ремонтувати пошкоджену інфраструктуру та стабілізувати економіку.

Представники «Великої сімки» також надіються, що українська влада швидко запровадить реформи, які передбачає програма МВФ. У G7 упевнені, що успішне завершення переглядів програми сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації України, зміцнить інституції та додасть стійкості українській економіці у післявоєнний час.

Нагадаємо, у лютому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Київ розраховує на старт нової програми з Міжнародним валютним фондом, обсяг якої становить понад 15 млн дол. У Міністерстві фінансів заявляли, що в 2022 році Україна отримала близько 27,5 млрд дол. грошової допомоги.