Київ розраховує на 15 млрд дол. від МВФ

Шмигаль та Георгієва у Києві, 20 лютого 2023 року

https://racurs.ua/ua/n180146-kyyiv-rozrahovuie-na-15-mlrd-dol-vid-mvf.html

Ракурс

Україна розраховує на старт нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Її обсяг — понад 15 млн дол.

Про це заявив український прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з головою МВФ Крісталіною Георгієвою, яка прибула 20 лютого до Києва з візитом.

Шмигаль у своїх соцмережах написав, що обговорив механізми фінансової підтримки України.

Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд дол. Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню, — повідомив прем‘єр-міністр.

За даними Міністерства фінансів, за 2022 рік Україна отримала близько 27,5 млрд дол. грошової допомоги. В НБУ підрахували, що на кінець року ця сума може перевищити 31 млрд дол.

З Георгієвою 20 лютого зустрівся й президент України Володимир Зеленський.