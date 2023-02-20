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Ракурс
Шмыгаль и Георгиева в Киеве, 20 февраля 2023 года

Киев рассчитывает на 15 млрд долл. от МВФ

20 фев 2023, 20:47
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Україна розраховує на старт нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Її обсяг — понад 15 млн дол.





Про це заявив український прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з головою МВФ Крісталіною Георгієвою, яка прибула 20 лютого до Києва з візитом.

Шмигаль у своїх соцмережах написав, що обговорив механізми фінансової підтримки України.

Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд дол. Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню, — повідомив прем‘єр-міністр.

За даними Міністерства фінансів, за 2022 рік Україна отримала близько 27,5 млрд дол. грошової допомоги. В НБУ підрахували, що на кінець року ця сума може перевищити 31 млрд дол.

З Георгієвою 20 лютого зустрівся й президент України Володимир Зеленський.

Источник: Ракурс


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