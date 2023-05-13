ВСУ уничтожили две станции РЭБ и отбили 40 атак оккупантов. Фото: Генштаб

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Підрозділи Збройних сил України продовжують завдавати потужних ударів по ворожих позиціях.

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Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також захисники збили два ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10». А ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 травня.

У ГШ наголосили, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сьогодні Сили оборони відбили близько 40 ворожих атак.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. На Бахмутському напрямку тривають не лише бої за Бахмух, українські захисники відбили штурми окупантів у напрямку Богданівки та Білої Гори.

Українські військові також відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. Також бійці змушують загарбників оборонятися на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У командуванні наголосили, що поряд із веденням позиційної оборони бійці ЗСУ ведуть і активні дії, зокрема, наступальні.

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський сьогодні повідомляв, що бійці Збройних сил України успішно просуваються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку й завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.