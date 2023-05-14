Войска рф заметно активизировались на фронте. Фото:

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Ракурс

Російські окупаційні війська помітно активізували на фронті.

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Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Це більше, ніж було напередодні. Важкі бої тривають в Мар’їнці та Бахмуті. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Сили оборони не лише відбивають ворожі атаки, але й завдають росіянам відчутних втрат. Так, авіація Сил оборони 13 травня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та чотири удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Також військові збили три ворожих розвідувальних дрони типу «Орлан-10», знищено два розвідувальних БПЛА типу Zala, чотири баражуючих боєприпаси «Ланцет» та ще п’ять безпілотників невстановленого типу.

Потужно відпрацювали й підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ. Були уражені чотири райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, дві системи ППО, два склади боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби армії рф.

Нагадаємо, 13 травня командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський повідомляв, що військові Сил оборони успішно просуваються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку, завдаючи окупантам втрат в живій силі та техніці.