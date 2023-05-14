Взрыв на заводе прогремел в брянской области рф. Фото:

https://racurs.ua/n183010-vzryv-na-zavode-progremel-v-bryanskoy-oblasti-rf.html

Ракурс

Новий вибух прогримів на території брянської області російської федерації.

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Подія сталася 13 травня у населеному пункті стародуб брянської області. Нібито «український безпілотник» атакував територію заводу «Консервсушпрод», який виробляє сухпайки для російської армії. Снаряд скинутий з БПЛА пошкодив дах одного із виробничих корпусів. Про це губернатор брянської області рф олександр богомаз повідомив у соцмережах.

Про постраждалих не повідомлялося, а на місце виїхали машини росгвардії.

Нагадаємо, 13 травня вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Луганську. Попередня інформація свідчить, що були влучання у місцевий військкомат, де розташовувалися російські окупаційні війська.

Крім того, вчора вибухи прогриміли в селі Республіка Маріупольського району. По позиціях окупантів було дев’ять «прильотів». Внаслідок влучань відомо про близько 50 загиблих загарбників та велику кількість постраждалих.