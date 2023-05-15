Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Зеленский и Макрон в Париже провозгласили совместную декларацию - Франция обещает больше оружия

Зеленский и Макрон в Париже провозгласили совместную декларацию — Франция обещает больше оружия

15 мая 2023, 08:08
999

Володимир Зеленський, президент України 14 травня продовжив своє європейське турне зустріччю з Емануелем Макроном у Парижі. До Франції Зеленський прибув після візиту до Німеччини та Італії.


.

На зустрічі з Макроном він обговорив «коаліцію винищувачів» та українську «формулу миру».

Відповідно до спільної декларації президентів, Франція продовжить надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, — індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах ЄС, НАТО, ООН та в інших форматах.

Франція підтримує формулу миру та готує нові пакети військової допомоги Україні. Уряд Франції найближчими тижнями надасть Україні «десятки» броньованих машин, зокрема AMX-10RC, та проведе навчання для українських військових.

Зеленський та Макрон у Парижі випустили спільну декларацію. Головне у ній:

  • Росія має вивести війська з України без умов;
  • Майбутнє України та її народу — в європейській родині;
  • Франція підтримує прагнення України стати членом ЄС і НАТО. Чекає на якнайшвидший початок переговорів про вступ до ЄС і рішення саміту Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року;
  • Франція засуджує агресивну війну росії проти України та залишається відданою суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах. Париж підтримує українську формулу миру;
  • Обидві країни закликають росію вивести окупаційні війська із Запорізької АЕС. Безвідповідальне захоплення та мілітаризація станції становлять серйозну загрозу;
  • Захищаючи безпеку європейського континенту, Україна та партнери забезпечують міжнародний порядок, заснований на верховенстві права;
  • Україна отримуватиме від Франції політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні доти, доки це буде необхідно;
  • Україна та Франція закликають до нових санкцій проти рф;
  • Обидві країни підтримують продовження «зернової угоди»;
  • Країни продовжать працювати разом над розробкою механізмів компенсації втрат та збитків, завданих російською агресією;
  • Франція готова брати участь у повоєнній відбудові та реконструкції України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров