Зеленський та Макрон у Парижі оголосили спільну декларацію - Франція обіцяє більше зброї

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Володимир Зеленський, президент України 14 травня продовжив своє європейське турне зустріччю з Емануелем Макроном у Парижі. До Франції Зеленський прибув після візиту до Німеччини та Італії.

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На зустрічі з Макроном він обговорив «коаліцію винищувачів» та українську «формулу миру».

Відповідно до спільної декларації президентів, Франція продовжить надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, — індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах ЄС, НАТО, ООН та в інших форматах.

Франція підтримує формулу миру та готує нові пакети військової допомоги Україні. Уряд Франції найближчими тижнями надасть Україні «десятки» броньованих машин, зокрема AMX-10RC, та проведе навчання для українських військових.

Зеленський та Макрон у Парижі випустили спільну декларацію. Головне у ній: