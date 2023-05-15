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Зеленський та Макрон у Парижі оголосили спільну декларацію - Франція обіцяє більше зброї
Зеленський та Макрон у Парижі виголосили спільну декларацію — Франція обіцяє більше зброїhttps://racurs.ua/ua/n183034-zelenskyy-ta-makron-u-paryji-vygolosyly-spilnu-deklaraciu-franciya-obicyaie-bilshe-zbroyi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України 14 травня продовжив своє європейське турне зустріччю з Емануелем Макроном у Парижі. До Франції Зеленський прибув після візиту до Німеччини та Італії.
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На зустрічі з Макроном він обговорив «коаліцію винищувачів» та українську «формулу миру».
Відповідно до спільної декларації президентів, Франція продовжить надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, — індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах ЄС, НАТО, ООН та в інших форматах.
Франція підтримує формулу миру та готує нові пакети військової допомоги Україні. Уряд Франції найближчими тижнями надасть Україні «десятки» броньованих машин, зокрема AMX-10RC, та проведе навчання для українських військових.
Зеленський та Макрон у Парижі випустили спільну декларацію. Головне у ній:
- Росія має вивести війська з України без умов;
- Майбутнє України та її народу — в європейській родині;
- Франція підтримує прагнення України стати членом ЄС і НАТО. Чекає на якнайшвидший початок переговорів про вступ до ЄС і рішення саміту Альянсу у Вільнюсі у липні 2023 року;
- Франція засуджує агресивну війну росії проти України та залишається відданою суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах. Париж підтримує українську формулу миру;
- Обидві країни закликають росію вивести окупаційні війська із Запорізької АЕС. Безвідповідальне захоплення та мілітаризація станції становлять серйозну загрозу;
- Захищаючи безпеку європейського континенту, Україна та партнери забезпечують міжнародний порядок, заснований на верховенстві права;
- Україна отримуватиме від Франції політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні доти, доки це буде необхідно;
- Україна та Франція закликають до нових санкцій проти рф;
- Обидві країни підтримують продовження «зернової угоди»;
- Країни продовжать працювати разом над розробкою механізмів компенсації втрат та збитків, завданих російською агресією;
- Франція готова брати участь у повоєнній відбудові та реконструкції України.
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