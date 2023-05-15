Зеленский забыл смартфон во время визита в Берлин

Володимир Зеленський забув смартфон під час візиту до Берліна.

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Як повідомляє Bild, після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент України сів на борт гелікоптера. Коли двері вже були закриті та все було готово до зльоту, він зрозумів, що його телефон залишився в салоні автомобіля.

Окрім смартфона, Зеленський також забув павербанк.

Як повідомляє Bild, виліт ненадовго затримали, поки співробітник Федерального управління кримінальної поліції підбіг до вертольота, щоб повернути речі Зеленського.

Нагадаємо, що глава держави з п’ятниці, 13 травня перебуває за кордоном. У ці дні він провів переговори в Італії Німеччині та Франції.

В Аахені президент України разом із канцлером ФРН відвідали військову базу Бундесверу, на якій проходять навчання українські військовослужбовці.

Перед цим Зеленський у Німеччині отримав премію імені Карла Великого, яку йому та українському народові присудили за «захист свободи, демократії та європейських цінностей». Премію імені Карла Великого вручають за внесок в об'єднання Європи з 1950 року. Одним із перших її лавреатів був Вінстон Черчилль.