Подарок для путина – в Чехии собрали 2,3 млн дол. на закупку для Украины РСЗО и ракет к ней

https://racurs.ua/n183038-podarok-dlya-putina-v-chehii-sobrali-2-3-mln-dol-na-zakupku-dlya-ukrainy-rszo-i-raket-k-ney.html

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У Чехії в рамках ініціативи «Подарунок для путіна» волонтери зібрали 2,3 млн дол. на закупівлю РСЗВ RM-70 Україні.

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Також за ці кошти придбають 365 ракет до системи. РСЗВ мають розгорнути вже протягом кількох наступних тижнів.

Лише за 2,5 місяці внески зробили 19 тис. 165 осіб та компаній, — кажуть організатори.

Очікується, що РСЗВ RM-70 буде передана українським військовим упродовж кількох тижнів.

Чеський волонтерський рух запустив збір на реактивну систему залпового вогню RM-70, яка матиме ім’я Přemysl у лютому цього року. Збір пов’язали з річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Вибір типу озброєння співавтор проєкту Мартін Ондрачек пояснив простотою його освоєння українською армією та доступністю. Реактивна установка вже пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group.

Це повністю комплексний ремонт, включаючи двигун, шасі, пускову установку та систему управління вогнем, щоб РСЗВ відповідала усім можливим вимогам для бойового застосування, — сказав директор з розробки Іво Стрейчек.

RM-70 — реактивна система залпового вогню (РСЗВ), що вироблялась з 1970-х років у Чехословацькій республіці, а потім у Чехії.

Артилерійська частина РСЗВ є копією радянської РСЗВ БМ-21 «Град». Установка має 40 направляючих для 122-мм реактивних снарядів. Вона може використовувати усю номенклатуру радянських некерованих ракет, а також аналогічні боєприпаси іноземного виробництва.