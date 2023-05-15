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Ракурс
БПЛА атаковал военный склад рф у границы с Украиной

БПЛА атаковал военный склад рф у границы с Украиной (ВИДЕО)

15 мая 2023, 09:52
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Безпілотник вранці 14 травня атакував склад із військовою технікою у Суземському районі Брянської області рф.


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Про це пише 15 травня Baza.

Повідомляється, що БПЛА скинув бомбу на дах складу. Вибухом пошкоджено п’ять одиниць техніки. Постраждалих немає.

Офіційних повідомлень про це на момент опублікування цієї новини не було.

Уранці 15 травня прилетіло також по тимчасово окупованому Луганську. Вибух стався у колишньому льотному училищі, де могли жити російські військові.

Источник: Ракурс


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