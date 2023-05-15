Ракурсhttps://racurs.ua/
БПЛА атаковал военный склад рф у границы с Украиной
БПЛА атаковал военный склад рф у границы с Украиной (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183042-bpla-atakoval-voennyy-sklad-rf-u-granicy-s-ukrainoy-video.htmlРакурс
Безпілотник вранці 14 травня атакував склад із військовою технікою у Суземському районі Брянської області рф.
.
Про це пише 15 травня Baza.
Повідомляється, що БПЛА скинув бомбу на дах складу. Вибухом пошкоджено п’ять одиниць техніки. Постраждалих немає.
Офіційних повідомлень про це на момент опублікування цієї новини не було.
Уранці 15 травня прилетіло також по тимчасово окупованому Луганську. Вибух стався у колишньому льотному училищі, де могли жити російські військові.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...