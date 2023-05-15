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БПЛА атакував військовий склад рф біля кордону з Україною
БПЛА атакував військовий склад рф біля кордону з Україною (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183042-bpla-atakuvav-viyskovyy-sklad-rf-bilya-kordonu-z-ukrayinou-video.htmlРакурс
Безпілотник вранці 14 травня атакував склад із військовою технікою у Суземському районі Брянської області рф.
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Про це пише 15 травня Baza.
Повідомляється, що БПЛА скинув бомбу на дах складу. Вибухом пошкоджено п’ять одиниць техніки. Постраждалих немає.
Офіційних повідомлень про це на момент опублікування цієї новини не було.
Уранці 15 травня прилетіло також по тимчасово окупованому Луганську. Вибух стався у колишньому льотному училищі, де могли жити російські військові.
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