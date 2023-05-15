Росспропагандисты подтверждают новый взрыв в Луганске – прилетело в авиационное училище

https://racurs.ua/n183037-rosspropagandisty-podtverjdaut-novyy-vzryv-v-luganske-priletelo-v-aviacionnoe-uchilische.html

Ракурс

Місцеві пабліки тимчасово окупованого Луганська повідомляють про вибухи в місті вранці 15 травня.

.

Місцеві жителі публікують фото, на яких видно, що в одному з районів міста (попередньо, біля автовокзалу) вгору здіймається стовп диму.

Російські пропагандисти підтверджують приліт в Луганську. Пишуть, що вибух стався в районі Вищого військового авіаційного училища штурманів

Чекаємо на офіційну інформацію.

У п’ятницю в Луганську вже заявляли про ракетний обстріл. Міноборони росії стверджує, що бойовими літаками Повітряних сил України було завдано удару ракетами Storm Shadow, наданими нещодавно Великою Британією.

У суботу вранці лідер фейкової лнр Леонід Пасічник стверджував, що українські військові обстріляли селище Ювілейне у Луганську.