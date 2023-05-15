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Росспропагандисты подтверждают новый взрыв в Луганске – прилетело в авиационное училище
Росспропагандисты подтверждают новый взрыв в Луганске — прилетело в авиационное училищеhttps://racurs.ua/n183037-rosspropagandisty-podtverjdaut-novyy-vzryv-v-luganske-priletelo-v-aviacionnoe-uchilische.htmlРакурс
Місцеві пабліки тимчасово окупованого Луганська повідомляють про вибухи в місті вранці 15 травня.
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Місцеві жителі публікують фото, на яких видно, що в одному з районів міста (попередньо, біля автовокзалу) вгору здіймається стовп диму.
Російські пропагандисти підтверджують приліт в Луганську. Пишуть, що вибух стався в районі Вищого військового авіаційного училища штурманів
Чекаємо на офіційну інформацію.
У п’ятницю в Луганську вже заявляли про ракетний обстріл. Міноборони росії стверджує, що бойовими літаками Повітряних сил України було завдано удару ракетами Storm Shadow, наданими нещодавно Великою Британією.
У суботу вранці лідер фейкової лнр Леонід Пасічник стверджував, що українські військові обстріляли селище Ювілейне у Луганську.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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