путин упростил получение гражданства россии для иностранных наемников

https://racurs.ua/n183060-putin-uprostil-poluchenie-grajdanstva-rossii-dlya-inostrannyh-naemnikov.html

Ракурс

Воєнний злочинець та господар Кремля володимир путін переписав указ про набуття громадянства за участь у бойових діях в Україні.

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Бункерний 15 травня підписав указ, який вносить зміни до іншого його указу від 30 вересня 2022 року «Про прийом до громадянства рф у спрощеному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які уклали контракти про проходження військової служби».

Восени путінський указ передбачав, що видавати російські паспорти у спрощеному порядку будуть іноземцям, які уклали контракт на військову службу не менше ніж на рік — тільки в тому випадку, якщо вони брали участь у бойових діях не менше шести місяців.

У новій редакції указу про участь у бойових діях нічого не сказано, але залишилася згадка про війну проти України, яку влада росії називає «спеціальною військовою операцією».

На спрощений режим отримання російського громадянства можуть «претендувати іноземні громадяни, які уклали під час проведення спеціальної військової операції контракти про проходження військової служби». Також на спрощений режим можуть розраховувати члени їхньої сім’ї.