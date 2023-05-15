Распространенный совет по «цифровой детоксикации» не срабатывает, фото:

https://racurs.ua/n183065-rasprostranennyy-recept-umensheniya-zavisimosti-ot-smartfonov-ne-srabatyvaet-issledovanie.html

Ракурс

Виїзд на природу є поширеною рекомендацією для зменшення використання мобільних пристроїв.

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Проте нещодавнє дослідження учених у Вермонтського університету (США) показало, що це не завжди так, повідомляє видання EurekAlert.

У межах дослідження учені відстежували активність смартфонів 700 учасників протягом двох років. Виявилося, що, попри поширену думку, активність смартфонів учасників фактично зростала під час відвідування міських парків та інших міських зелених зон.

Greentime, або час на свіжому повітрі, давно рекомендувався як спосіб відновити нашу увагу від вимог повсякденного життя, — зазначають учені. — Хоча попередні дослідження показали, що короткі поїздки в міські парки можуть забезпечити «цифрову детоксикацію», ми побачили, що текстові повідомлення та телефонні дзвінки насправді зросли.

Водночас дослідження показало, що довші поїздки в дикі місця, такі як ліси чи заповідники, допомагали людям відірватися від екранів і відвернути увагу від смартфонів: в учасників, які відвідували такі локації, спостерігалося значне скорочення часу, проведеного за екраном, протягом перших трьох годин, порівняно з відвідуванням міських місць протягом такого ж часу.

Смартфони мають неймовірно потужний вплив на нашу увагу, який, безсумнівно, зростатиме в майбутньому — саме над цим працюють багато технологічних компаній, — наголошують учені. — Враховуючи зв’язок між психічним здоров’ям і нашим цифровим життям, нам потрібно більше подібних досліджень, які допоможуть визначити шляхи заохочення більш здорових відносин з технологіями.

Джерело: EurekAlert