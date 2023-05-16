Ночью Воздушные силы сбили шесть «Кинжалов» и все остальные ракеты рф

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Армія росії близько 3.30 минулої ночі атакувала Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами. Про це повідомило зранку 16 травня командування Повітряних сил Збройних сил України.

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Робота надзвичайно успішна. Шість «Кинджалів» — це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об'єкти інфраструктури та інші важливі державні об'єкти, — сказав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

З його слів, всі «Кинджали» були спрямовані у бік столиці, але були знищені протиповітряною обороною.

Крилаті ракети «Калібр», запущені з Чорного моря, Повітряні сили збили на півдні і за маршрутом слідування на різних напрямках.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росія атакувала Україну 18 ракетами, шість із яких — це Х-47 «Кинджал». ППО збила всі цілі.

Військова адміністрація Києва повідомила, що атака була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу.