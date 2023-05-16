Пленум ВС обсуждает представление о выражении недоверия Князеву

https://racurs.ua/n183097-plenum-vs-obsujdaet-predstavlenie-o-vyrajenii-nedoveriya-knyazevu-foto.html

Ракурс

16 травня у Києві відбувається позачергове засідання Пленуму Верховного суду, повідомляє кореспондент «Ракурсу».

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Його учасники розглядають, як сказано в заяві суддів, «екстраординарну ситуацію», «чорний день в історії суду», причинами яких стали події навколо голови ВС Всеволода Князєва.

У заяві суду йдеться, що Верховний суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв‘язку з імовірними корупційними діяннями окремих працівників.

Судді наголошують, що за будь-який корупційний злочин має бути незворотне покарання і готові співпрацювати зі слідством. Заяву підтримали 142 судді, проти не виступив ніхто, двоє утрималися. Наразі судді ще підписують подання про висловлення недовіри.

Крім того, учасники Пленуму почали формувати оргкомітет, який займеться підготовкою окремого Пленуму з висловлення недовіри голові ВС.

Раніше Національне антикорупційне бюро показало схему передачі хабара Князєву.

16 травня НАБУ і САП підтвердили затримання голови Верховного суду Князєва і ще одного фігуранта справи. Підозри планують вручити упродовж доби.

Як розповіли на брифінгу, йдеться про хабар для ухвалення рішення на користь власника фінансової групи «Фінанси та кредит». Йдеться про Костянтина Жеваго, прес-служба якого учора вже заперечила причетність до хабара.

За даними слідства, хабар керівництву суду передавався через керівника одного з адвокатських обʼєднань двома частинами. Вчора була передана друга частина, «яка була зафіксована на гарячому»