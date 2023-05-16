Грузия выдала первые разрешения российским авиакомпаниям на прямые рейсы – есть реакция Офиса президента

https://racurs.ua/n183105-gruziya-vydala-pervye-razresheniya-rossiyskim-aviakompaniyam-na-pryamye-reysy-est-reakciya-ofisa.html

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За останні два дні Грузія надала дозвіл вже двом авіакомпаніям здійснювати прямі рейси до росії.

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15 травня — російському авіаперевізнику «Азимут», сьогодні — своїй авіакомпанії Georgian Airways.

Нагадаємо, що володимир путлєр напередодні також скасував візовий режим для грузинів, які їдуть на нетривалий час у рф.

У Євросоюзі висловили жаль щодо такого рішення Тбілісі й заявляють про все більший відступ країни від спільної зовнішньої політики з ЄС.

Відповідний рівень узгодження у сфері безпеки знизився із 44% торік до 31% цього року, — каже представник ЄС Петер Стано.

16 травня з’явилася й реакція Офісу президента України.