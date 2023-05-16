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Грузія видала перші дозволи російським авіакомпаніям на прямі авіарейси - є реакція Офісу президента
Грузія видала перші дозволи російським авіакомпаніям на прямі рейси — є реакція Офісу президентаhttps://racurs.ua/ua/n183105-gruziya-vydala-pershi-dozvoly-rosiyskym-aviakompaniyam-na-pryami-aviareysy-ie-reakciya-ofisu.htmlРакурс
За останні два дні Грузія надала дозвіл вже двом авіакомпаніям здійснювати прямі рейси до росії.
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15 травня — російському авіаперевізнику «Азимут», сьогодні — своїй авіакомпанії Georgian Airways.
Нагадаємо, що володимир путлєр напередодні також скасував візовий режим для грузинів, які їдуть на нетривалий час у рф.
У Євросоюзі висловили жаль щодо такого рішення Тбілісі й заявляють про все більший відступ країни від спільної зовнішньої політики з ЄС.
Відповідний рівень узгодження у сфері безпеки знизився із 44% торік до 31% цього року, — каже представник ЄС Петер Стано.
16 травня з’явилася й реакція Офісу президента України.
Історія завжди пам‘ятає тих, хто удавав, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів, — написав у соцмережах керівник ОП Андрій Єрмак.
Рішення Грузії відкрити небо для російських літаків він називає хибним, а історія все розставить по місцях.
У нас спільний ворог, який з 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар‘їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей… Дехто, схоже, забув трагедію в Горі, — пише Єрмак.
Грузія 15 травня дозволила польоти російським авіакомпаніям не під санкціями Заходу. Агентство цивільної авіації дозволило польоти між Грузією та рф лише авіакомпаніями та літаками, які не потрапили під санкції.
Грузини консультуються з країнами, які дотримуються санкцій, але зберегли пряме авіасполучення із росією.
Рішення путіна скасувати візовий режим із Грузією, введений ним же 23 роки тому, і відновити з нею авіасполучення, перерване його ж указом у 2019 році, можна, з одного боку, вважати очікуваним. Адже ще наприкінці минулого року російські дипломати та парламентарі прямо говорили про можливість таких кроків назустріч Тбілісі, — так прокоментували рішення Тбілісі в американському центрі Carnegie.
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