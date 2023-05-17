Разоблачены киевляне, «засветившие» работу ПВО, фото: СБУ

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СБУ встановила особи шістьох мешканців Києва, які незаконно поширювали у соцмережах фото- та відеозйомку роботи української ППО під час масованої російської атаки на столицю, котра сталася в ніч на 16 травня.

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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

Серед іншого — фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО, — наголошують у СБУ.

Зазначається, що за лічені хвилини ці відео «підхопили» численні Telegram-канали та російські пропагандистські пабліки, зокрема інтернет-ресурси, підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української ППО.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур, — зазначають в СБУ. — При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб.

Зазначається, що отриману з таких камер інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

У СБУ наголошують — заборонено знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Оприлюднення в інтернеті таких матеріалів розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.