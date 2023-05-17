ЗРК Patriot, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n183120-patriot-nevozmojno-unichtojit-kinjalom-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Patriot неможливо знищити російською ракетою «Кинджал».

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення американського телеканалу CNN про можливе пошкодження ЗРК

Patriot в ході російського ракетного обстрілу Києва в ніч на 16 травня.

Не переймайтеся за долю «Петріота», — закликав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що комплекс Petriot складається з:

командного пункту, в якому сидить бойова обслуга й відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності й відпрацьовує по повітряних цілях. Може працювати в ручному, напівавтоматичному і в автоматичному режимах;

радара, який забезпечує інформацією й розташований на віддаленні;

до восьми пускових установок, в кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які відповідно теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже саме бойову роботу — пуски ракет.

Ось власне це і є «Петріот». Знищити систему якимось там «Кинджалом» — ну це не можливо. Тому все, що там вони розповідають — нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди, — наголосив Ігнат.

Він зазначив, що ракети над Києвом комплекс Patriot збивав в автоматичному режимі.

Саме автоматичний режим роботи «Петріот» дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі. Тому автоматика — це власне швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування озброєння, — наголосив Ігнат.

Також він повідомив, чому раніше Повітряні сили відмовлялися коментувати заяви російських загарбників про нібито знищення «Петріота».