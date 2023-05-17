СМИ заявили о «минимальном» повреждении ЗРК Patriot. Фото:

https://racurs.ua/n183139-cnn-zayavil-o-minimalnom-povrejdenii-zrk-patriot.html

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Зенітно-ракетна установка Patriot, яка брала участь у відбитті російської ракетної атаки на Київ в ніч на 16 травня, отримала мінімальні пошкодження.

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Система ППО все ще знаходиться в робочому стані, а радіолокаційна складова, тобто найскладніша і найцінніша частина комплексу, взагалі не постраждала. Знімати «Петріот» із бойового чергування для проведення ремонту нема потреби. Про це 17 травня повідомив телеканал CNN із посиланням на трьох американських чиновників, які зробили заяву на умовах анонімності.

Повідомляється, що повна батарея Patriot складається з шести основних компонентів. Це генератори, радар, станції управління, антени, пускових установок і ракет-перехоплювачів. Всі ці компоненти працюють разом, але вони можуть бути розташовані на віддаленні один від одного.

Нагадаємо, міністерство оборони росії раніше хвалькувато заявило, що «високоточним ударом» ракети «Кинджал» нібито був уражений ЗРК Patriot.

Однак у Силах оборони наголосили, що ППО успішно перехопила усі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами. У Повітряних силах згодом ЗСУ пояснили, чому систему Patriot неможливо знищити російською ракетою «Кинджал».

Джерело: CNN