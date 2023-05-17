Разработчиков ракеты «Кинжал» арестовали в рф. Фото:

https://racurs.ua/n183144-razrabotchikov-rakety-kinjal-arestovali-v-rossii-za-gosizmenu.html

Ракурс

Розробників російських гіперзвукових ракет заарештували в росії.

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Троє вчених новосибірського Інституту теоретичної і прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, підозрюються у державній зраді.

У вівторок, 16 травня, співробітники інституту опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт державній зраді головного науковця, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей, валерія звегінцева. Цей вчений з 7 квітня перебуває під домашнім арештом. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

А з літа 2022 року в СІЗО перебуває і його безпосередній керівник звегінцева, директор інституту олександр шиплюк. Також минулого літа був арештований і головний науковий співробітник анатолій маслов. Останнього запідозрили в передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями. Обоє підозрюються у державній зраді. За інформацією видання, шиплюк та маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами.

The Moscow Times пише, що у Сибірському відділенні РАН, яке відоме сильним потенціалом у фізико-математичній галузі, кримінального переслідування зазнали 16 осіб.

Нагадаємо, вночі 16 травня рф атакувала Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами. Серед них були шість ракет Х-47 «Кинджал», які також були успішно знищені силами ППО України. Раніше російська пропаганда заявляла, що «Кинджал» начебто неможливо збити. Навіть особисто диктатор володимир путін заявляв про це.

Після цього міноборони росії вирішило хвалькувато заявити про знищення «Кинджалом» української ЗРК Patriot. Однак у Повітряних силах ЗСУ цю інформацію спростували й пояснили, чому цією ракетою не знищити американську систему.

Джерело: The Moscow Times