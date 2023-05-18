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ОК "Юг" уточнило данные о прилетах в Одесской области - на завод упали обломки сбитой ракеты
ОК «Юг» уточнило данные о прилетах в Одесской области — на завод упали обломки сбитой ракеты (ФОТО)https://racurs.ua/n183152-ok-ug-utochnilo-dannye-o-priletah-v-odesskoy-oblasti-na-zavod-upali-oblomki-sbitoy-rakety-foto.htmlРакурс
В оперативному командуванні «Південь» опублікували нові фото з місця прильоту на Одещині у ніч проти 18 травня.
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Повідомляється, що більшість ракет було збито над морем, але дві з них були збиті над промисловим районом міста.
Внаслідок повітряного бою збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які отримали пошкодження.
Нагадаємо, є загиблий. Також постраждали двоє охоронців підприємства.
«Ракурс» писав про нову масштабну атаку на Україну у ніч проти 18 травня.
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