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ОК "Юг" уточнило данные о прилетах в Одесской области - на завод упали обломки сбитой ракеты

ОК «Юг» уточнило данные о прилетах в Одесской области — на завод упали обломки сбитой ракеты (ФОТО)

18 мая 2023, 10:27
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В оперативному командуванні «Південь» опублікували нові фото з місця прильоту на Одещині у ніч проти 18 травня.


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Повідомляється, що більшість ракет було збито над морем, але дві з них були збиті над промисловим районом міста.

Внаслідок повітряного бою збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які отримали пошкодження.

Нагадаємо, є загиблий. Також постраждали двоє охоронців підприємства.

«Ракурс» писав про нову масштабну атаку на Україну у ніч проти 18 травня.

Источник: Ракурс


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