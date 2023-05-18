ВСП согласился на содержание под стражей экс-главы Верховного суда Князева

https://racurs.ua/n183163-vsp-soglasilsya-na-soderjanie-pod-strajey-eks-glavy-verhovnogo-suda-knyazeva.html

Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) 18 травня дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні 2,7 млн дол. хабаря.

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За відповідне рішення проголосували 14 членів ради, передає «Суспільне».

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до ВРП з відповідним клопотанням. Тепер на Князєва чекає суд, де йому оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, екс-голова Верховного суду залишиться під вартою. 17 травня Вищий антикорупційний суд не задовольнив його скаргу на затримання, яке він вважає незаконним. Князєв на суді заявив, що сприяв слідству, допомагав правоохоронцям під час обшуку і сам їм сказав, де лежать гроші.