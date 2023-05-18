Петиция о создании отдельных вагонов для женщин появилась на сайте Кабмина

https://racurs.ua/n183182-peticiya-o-sozdanii-otdelnyh-vagonov-dlya-jenschin-poyavilas-na-sayte-kabmina.html

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На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція щодо створення окремих вагонів для жінок та чоловіків. Авторка петиції Ольга Ожогіна вказує, що на довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі.

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Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки такі як нав’язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах, — додає авторка петиції.

З її слів, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати потребу змінити одяг, однак зробити це в присутності представника іншої статі дискомфортно та незручно.

На думку підписантів петиції, виділення принаймні одного окремого вагону для жінок та одного вагону для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів.