РФ намерена атаковать критическую инфраструктуру Запада – министр обороны Британии

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, котрий висловив бажання стати наступним генеральним секретарем НАТО, заявив, що росія може планувати атаки на критичну інфраструктуру країн Заходу. Для цього кремль має спеціальні підводні човни та кораблі-шпигуни.

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Про це пише The Guardian.

З його слів, росіяни мають спеціальну військово-морську програму, яка спрямована на те, щоб спостерігати або атакувати критично важливу інфраструктуру їхніх ворогів.

У них є низка підводних човнів та інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни та все інше, спеціально призначене для цих цілей, — зазначив міністр оборони.

Тому область критичної інфраструктури Заходу зараз потребує захисту.

Що ми можемо сказати без сумніву, так це те, що росія має намір і можливість націлитись на критичну національну інфраструктуру Заходу. Ми повинні мати намір і можливості для її захисту, — наголосив Воллес.

Окрім цього, за словами британського міністра, він хотів би обійняти посаду генсека НАТО.

Бути генеральним секретарем НАТО було б фантастичною роботою, а НАТО надзвичайно важливий для всієї нашої безпеки. Я був би радий зробити свій внесок у те, щоб гарантувати, що ви можете спати спокійно, — сказав міністр.

Водночас Воллес дав зрозуміти, що він також задоволений своєю нинішньою роллю міністра оборони в британському уряді. У разі призначення Бен Воллес стане першим за останні 20 років генсеком Північноатлантичного альянсу, котрий представляє Велику Британію.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом рф на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.