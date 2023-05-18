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Поврежденную систему ПВО Patriot уже отремонтировали - Пентагон
Поврежденную систему ПВО Patriot уже отремонтировали — Пентагонhttps://racurs.ua/n183184-povrejdennuu-sistemu-pvo-patriot-uje-otremontirovali-pentagon.htmlРакурс
Представниця Пентагону під час брифінгу 18 травня заявила, що пошкоджену в Україні систему ППО Patriot вже полагодили і повністю повернули до роботи у лавах Збройних сил України.
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Пошкоджену систему Patriot в Україні відремонтували і повністю повернули до ладу, — заявила спікер оборонного відомства США Сабріна Сінгх.
Раніше стало відомо, що американська система Patriot отримала «мінімальні» пошкодження внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 16 травня. Американські чиновники повідомили СNN, що система працює, і радар Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Достеменно невідомо, яка саме частина ЗРК Patriot була пошкоджена внаслідок ракетного удару або через падіння уламків.
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