Поврежденную систему ПВО Patriot уже отремонтировали - Пентагон

https://racurs.ua/n183184-povrejdennuu-sistemu-pvo-patriot-uje-otremontirovali-pentagon.html

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Представниця Пентагону під час брифінгу 18 травня заявила, що пошкоджену в Україні систему ППО Patriot вже полагодили і повністю повернули до роботи у лавах Збройних сил України.

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Пошкоджену систему Patriot в Україні відремонтували і повністю повернули до ладу, — заявила спікер оборонного відомства США Сабріна Сінгх.

Раніше стало відомо, що американська система Patriot отримала «мінімальні» пошкодження внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 16 травня. Американські чиновники повідомили СNN, що система працює, і радар Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Достеменно невідомо, яка саме частина ЗРК Patriot була пошкоджена внаслідок ракетного удару або через падіння уламків.