Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пошкоджену систему ППО Patriot вже полагодили і повернули в дію — Пентагон

Пошкоджену систему ППО Patriot вже полагодили і повернули в дію — Пентагон

18 тра 2023, 21:25
999

Представниця Пентагону під час брифінгу 18 травня заявила, що пошкоджену в Україні систему ППО Patriot вже полагодили і повністю повернули до роботи у лавах Збройних сил України.


.

Пошкоджену систему Patriot в Україні відремонтували і повністю повернули до ладу, — заявила спікер оборонного відомства США Сабріна Сінгх.

Раніше стало відомо, що американська система Patriot отримала «мінімальні» пошкодження внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 16 травня. Американські чиновники повідомили СNN, що система працює, і радар Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Достеменно невідомо, яка саме частина ЗРК Patriot була пошкоджена внаслідок ракетного удару або через падіння уламків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів