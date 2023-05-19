Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Фото:

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Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 травня, прибув з робочим візитом до Саудівської Аравії.

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Український лідер планує виступити на саміті Ліги арабських держав. Також у порядку денному — зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведення інших двосторонніх переговорів. Про це глава держави написав у Twitter.

За словами Зеленського, пріоритетами під час переговорів є повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення в Україну всіх полонених та незаконно депортованих громадян.

Також він представить саудитам українську формулу миру, бо до її реалізації потрібно залучити якомога більше держав. Крім того, підніматиметься питання щодо гарантування енергетичної безпеки Україні під час наступної зими.

Говоритимуть і про захист мусульманської спільноти України. Саме тому з президентом до Саудівської Аравії відбув і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, — мусульмани, — наголосив президент.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті G7 в Японії, де буде вирішувати питання стійкості України. Це буде перша поїздка глави держави до Азії після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в лютому 2022 року.