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Зеленский призвал лидеров арабских государств "не закрывать глаза" на войну
Зеленский призвал лидеров арабских государств «не закрывать глаза» на войнуhttps://racurs.ua/n183204-zelenskiy-prizval-liderov-arabskih-gosudarstv-ne-zakryvat-glaza-na-voynu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія. Глава держави летить на саміт «Групи семи» в Японію і дорогою зупинився в Ер-Ріяді.
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Візит розпочався із зустрічі зі Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Український президент Володимир Зеленський виступив також на саміті Ліги арабських держав.
У своїй промові він закликав лідерів арабських країн підтримати Україну в її боротьбі з російським вторгненням та допомогти з поверненням політв’язнів із Криму та інших окупованих територій.
Він також закликав арабські країни не ігнорувати те, що відбувається в Україні, і приєднатися до «формули миру» — плану Зеленського, який передбачає виведення російських військ та повернення України до кордонів 1991 року.
На жаль, у світі і тут, серед вас, залишаються ті, хто заплющує очі на ці клітини [де утримують українців] та незаконні анексії. Я тут, щоб кожен міг чесно поглянути [на те, що відбувається], — хоч би як росіяни намагалися вплинути на [політиків інших країн], незалежність повинна зберігатися. І я хочу подякувати Саудівській Аравії, я хочу подякувати більшості з вас за підтримку позиції міжнародної спільноти та Статуту ООН, — сказав Зеленський.
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