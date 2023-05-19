Зеленський закликав лідерів арабських держав "не заплющувати очі" на війну

https://racurs.ua/ua/n183204-zelenskyy-zaklykav-lideriv-arabskyh-derjav-ne-zapluschuvaty-ochi-na-viynu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія. Глава держави летить на саміт «Групи семи» в Японію і дорогою зупинився в Ер-Ріяді.

.

Візит розпочався із зустрічі зі Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Український президент Володимир Зеленський виступив також на саміті Ліги арабських держав.

У своїй промові він закликав лідерів арабських країн підтримати Україну в її боротьбі з російським вторгненням та допомогти з поверненням політв’язнів із Криму та інших окупованих територій.

Він також закликав арабські країни не ігнорувати те, що відбувається в Україні, і приєднатися до «формули миру» — плану Зеленського, який передбачає виведення російських військ та повернення України до кордонів 1991 року.