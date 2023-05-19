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Ракурс
Зеленський закликав лідерів арабських держав "не заплющувати очі" на війну

Зеленський закликав лідерів арабських держав «не заплющувати очі» на війну

19 тра 2023, 16:10
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія. Глава держави летить на саміт «Групи семи» в Японію і дорогою зупинився в Ер-Ріяді.


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Візит розпочався із зустрічі зі Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Український президент Володимир Зеленський виступив також на саміті Ліги арабських держав.

У своїй промові він закликав лідерів арабських країн підтримати Україну в її боротьбі з російським вторгненням та допомогти з поверненням політв’язнів із Криму та інших окупованих територій.

Він також закликав арабські країни не ігнорувати те, що відбувається в Україні, і приєднатися до «формули миру» — плану Зеленського, який передбачає виведення російських військ та повернення України до кордонів 1991 року.

На жаль, у світі і тут, серед вас, залишаються ті, хто заплющує очі на ці клітини [де утримують українців] та незаконні анексії. Я тут, щоб кожен міг чесно поглянути [на те, що відбувається], — хоч би як росіяни намагалися вплинути на [політиків інших країн], незалежність повинна зберігатися. І я хочу подякувати Саудівській Аравії, я хочу подякувати більшості з вас за підтримку позиції міжнародної спільноти та Статуту ООН, — сказав Зеленський.

Джерело: Ракурс


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