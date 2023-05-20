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Во время шествия в Киеве, фото: «Укринформ»
«Ждем домой героев Мариуполя» — в Киеве состоялось шествие к годовщине приказа о выходе военных из «Азовстали» (ФОТО)https://racurs.ua/n183236-jdem-domoy-geroev-mariupolya-v-kieve-sostoyalos-shestvie-k-godovschine-prikaza-o-vyhode.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 20 травня, до річниці наказу про вихід військових Маріупольського гарнізону із «Азовсталі» відбулася хода «Чекаємо додому героїв Маріуполя».
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В акції, учасники якої пройшли бульваром Шевченка, Хрещатиком до Майдану Незалежності, взяли участь кілька сотень членів родин бійців Маріупольського гарнізону, військових та ветеранів, повідомляє агентство «Укрінформ».
Учасники акції закликали владу сприяти якомога швидшому звільненню з полону захисників «Азовсталі».
Є публічні дані, що близько 2,5 тис. захисників Маріуполя вийшли. Ми можемо констатувати, що понад 500 захисників Азовсталі вдалося повернути з російського полону, — зазначив у коментарі агентству представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
За словами Юсова, робота зі звільнення полонених військових триває, працює Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.
Це окреме завдання і темп, яка в фокусі уваги Президента. Вся країна працює. Результати обов’язково будуть. Робота не зупиняється, і паралельно йде процес підготовки декількох обмінних операцій. Добрі новини будуть, — додав він.
Джерело: «Укрінформ»
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