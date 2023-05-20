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В Польше требуют извинений Зеленского за Волынскую трагедию
В Польше требуют извинений Зеленского за Волынскую трагедиюhttps://racurs.ua/n183244-v-polshe-trebuut-izvineniy-zelenskogo-za-volynskuu-tragediu.htmlРакурс
Польська влада, на жаль, витягнула знову сокиру війну на історичному фронті. Вимагають, щоб тепер і Володимир Зеленський «попросив вибачення» за Волинь-1943.
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У Польщі хочуть, щоб президент України «взяв на себе більше відповідальності за Україну» та попросив вибачення за Волинську трагедію, пише «Європейська правда».
На тлі роковин 80-річчя різанини українців та поляків на Волині у роки Другої світової війни журналісти запитали спікера польського МЗС Лукаша Ясіну, чого він чекає від України, чи мусить просити вибачення Зеленський і в якому форматі.
Той відповів ствердно:
Вибачте, будь ласка, просимо вибачення. Ця формула дуже добре працює у разі польсько-українських відносин, і її поки що не вистачає.
Ясіна зауважив, що останнім часом «багато що змінилося на краще».
Посол України в Польщі Василь Зварич у відповідь вказав на неприйнятність вимагати чогось у президента:
Закликаємо до поваги та виваженості у висловлюваннях, особливо у тяжкій реальності геноцидної російської агресії".
Нагадаємо, ще у грудні 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко закликав поляків «не будувати політику на могилах».
Прощаємо і просимо прощення, — виголосив він під час свого виступу перед депутатами парламенту Польщі.
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