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Популярность ультраправых в Германии возросла до максимума за пять лет
Популярность ультраправых в Германии возросла до максимума за пять летhttps://racurs.ua/n183248-populyarnost-ultrapravyh-v-germanii-vozrosla-do-maksimuma-za-pyat-let.htmlРакурс
Популярність ультраправих у Німеччині зросла до максимуму за п’ять років.
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Такими є результати опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA спеціально для газети BILD am SONNTAG.
Якби вибори до Бундестагу відбулися сьогодні, за правопопулістську «Альтернативу для Німеччини» проголосували б 17% виборців. Востаннє так високо рейтинг партії підіймався п’ять років тому. BILD називає цей результат «шокуючим».
Два тижні тому ультраправі стали найпопулярнішою партією у Східній Німеччині. Там їхній рейтинг за опитуваннями INSA склав 26%.
На загальнонімецькому рівні у правлячої «світлофорної» коаліції із СДПН, «Зелених» та ВДП у сумі лише 43% голосів. На останніх виборах до Бундестагу цей показник становив 52%. Найбільш популярним є консервативний блок ХДС/ХСС (28%). Нині він перебуває в опозиції.
Як пише оглядач BILD Ерік Трюмпер, висока популярність АдГ «робить Схід некерованим»: якщо АдГ справді отримає стільки голосів на виборах, без неї неможливо буде сформувати земельні уряди. А поки що жодна партія не готова вступати до коаліції з ультраправими.
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