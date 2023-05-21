Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n183265-kolichestvo-rossiyskih-raketonositeley-v-chernom-more-vozroslo-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 21 травня, на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр» — загальний залп до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор;

до Чорного моря — сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, у Чорному морі перебував один носії крилатих ракет «Калібр».