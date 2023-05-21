Враг демонтирует оборудование с башен мобильной связи на Херсонщине. Фото:

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Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку в селах та містах тимчасово окупованої території Херсонської області.

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Солдати країни-агресора демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, мирних мешканців не пускають до районів зі стійким сотовим зв’язком. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 травня.

Також у Генштабі повідомили про ситуацію на фронті. Сьогодні українські захисники мали 24 бойових зіткнення на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найважчі бої тривають у Бахмуті та Мар’їнці.

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також чотири рази атакували російські зенітно-ракетні комплекси. Крім того, в неділю були знищені три ворожі дрони.

А ракетні війська та артилерія 21 травня уразили район зосередження озброєння та військової техніки, знищили два склади боєприпасів, ліквідували два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.

Нагадаємо, у лютому російські загарбники вимкнули інтернет в окупованих районах Луганської області. Також росіяни масово перевіряють смартфони школярів — шукають будь-який контент, що пов’язував би їх з Україною.