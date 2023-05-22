Последствия атаки по Днепру. Фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n183285-desyatki-vzryvov-progremeli-v-dnepre-rf-massirovanno-atakovala-raketami-i-bpla.html

Ракурс

Дніпро та область вночі 22 травня прийняли основний удар ракет та безпілотників російських окупантів.

.

Українські захисники з повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровською областю 15 ударних безпілотників та чотири крилаті ракети. Проте, на жаль, в обласному центрі зафіксовані й «прильоти». Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік, який зараз перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу, також знищено понад 10 вантажних та легкових авто, а ще понад 10 одиниць спецтехніки пошкоджено. Також уламки пошкодили 25 приватних автомобілів та два автобуси.

Через влучання по приватному підприємству у Дніпрі понівечені три будівлі. А в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав дрон. Там же ж виявили й уламки ракети.

Уламки зачепили три приватні будинки та дев’ять багатоквартирних будівель. Також пошкоджено дитсадок, магазини, адміністративні будівлі та шість авто. Ще постраждали семеро осіб. До лікарні потрапили жінки 52 та 70 років.

Нагадаємо, 21 травня ворог атакував Харківщину ракетами із зенітно-ракетних комплексів С-300. Під ударом опинились село Циркуни Харківського району. Одна з ворожих ракет пошкодила приватний житловий будинок. Постраждав мирний мешканець.