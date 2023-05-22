«Российский добровольческий корпус» вновь провел операции в рф. Фото:

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«Російський добровольчий корпус» знову провів операції на території країни-агресора.

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Цього разу борці з путінським режимом завітали до бєлгородської та брянської областей рф. Як доказ добровольці показали коротке відео, де вони в нічний час перебувають біля знаку з назвою російського населеного пункту — села безлюдовка. Про це вони написали у своєму Telegram-каналі.

Бійці заявили, що знову перетнули російський кордон і «росія скоро буде вільною». Також з’явилося відео РДК біля села чуровичи у климовському районі брянської області.

Як відомо, «Російський добровольчий корпус» складається з російських емігрантів, які живуть в Україні або в країнах Європи.

Тим часом дуже неспокійно в бєлгородській області рф. Зокрема, мешканці села замостя грайворонського міського округу повідомили про «гучні звуки», після який піднявся стовп диму. Згодом зникло електропостачання.

Також російські пабліки повідомляють про те, що в бєлгородській області був знищений прикордонний пункт. Втрати вбитими та пораненими нараховують десятки росіян.

Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram пише, що російські джерела повідомляють про обстріл невідомими силами з артилерії точки в районах населених пунктів новобудівка-перша, козинка, безімено, добре, глотове та головчине. Всі ці села знаходяться на території рф.

Також в прикордонних з Україною районах помічені озброєні підрозділи, ймовірно, російських добровольців з вертольотами та танками. Крім того, повідомляється про атаку безпілотників на бєлгородську область. У самому бєлгороді лунають сигнали повітряної тривоги.

Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, у квітні «Російський добровольчий корпус» відвідав прикордонне село Случовськ у брянській області, а потім «відпрацював» із гранатометів по невідомих цілях.