Российские добровольцы в войне против рф. Фото: легион «Свобода России»

https://racurs.ua/n183298-rossiyskie-dobrovolcy-zayavili-ob-osvobojdenii-sela-v-belgorodskoy-oblasti.html

Ракурс

Бойові дії на території бєлгородської області російської федерації тривають у понеділок, 22 травня.

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Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» прикордонного села козинка. А в місто грайворон нібито зайшли загони легіону та «Російського добровольчого корпусу». Про це «легіонери» повідомили у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, грайворона розташована одна з центральних баз зберігання ядерної зброї міністерства оборони росії. ЗМІ повідомлялось, що там зберігаються тактичні ядерні боєприпаси калібру 204 та 240 мм.

Бійці легіону обіцяють, що далі продовжуватимуть звільняти росію від диктатури володимира путіна.

А в мережі тим часом ширяться відео з бронеавтомобілями біля зруйнованого російського КПП в бєлгородській області. Також з’явилося відео ймовірних ударів і нібито танків, які заходять на пункт пропуску «Грайворон». Автентичність відео не підтверджена.

Нагадаємо, 22 травня низка Telegram-каналів повідомили про нібито новий рейд «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» на територію країни-агресора рф. У мережі з’явилися відео з військовими, танками та навіть гелікоптером на російській території.

Міноборони України та Генштаб ЗСУ цю інформацію не коментували. У росії влада замовчує інформацію про бойові дії, а губернатор бєлгородської області заявив про «інформаційну атаку». Згодом він заявив, що нібито «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ» зайшла на російську територію.