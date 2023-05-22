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Ракурс
Поисковым группам удалось найти 50 тел пропавших без вести бойцов

Поисковым группам удалось найти 50 тел пропавших без вести бойцов (ФОТО)

22 мая 2023, 20:10
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За останній місяць пошуковим групам уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти українців. Їх знайшли у Донецькій, Луганській та Харківській областях.


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Ексклюзивні кадри надав командир пошукових груп у цих регіонах Олексій Юков.

Пошуковим групам вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти бійців

Пошуковим групам вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти бійців

Пошуковим групам вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти бійців

Фото зробили на деокупованих територіях під час відпрацювання локацій імовірних поховань. Лише за минулий місяць пошуковцям вдалося підняти п’ятдесят тіл.

В уповноваженого нагадали: якщо вам відомо про ймовірні місця поховання, повідомляйте на гарячі лінії Уповноваженого в будні за телефоном: 0 800 339 247, у вихідні можна надіслати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896−04−21.

Пошуковим групам вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти бійців

Источник: Ракурс


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